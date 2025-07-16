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16 июля 2025 в 12:44

Эксперт по коммуникациям ответил, почему MAX будет популярен у пенсионеров

Эксперт по коммуникациям Мешалкин: в MAX пенсионеров вряд ли обманут мошенники

Фото: АГН «Москва»

Новый национальный мессенджер MAX может заинтересовать прежде всего пенсионеров, так как в нем снижена вероятность столкнуться с мошенническими звонками и сообщениями, заявил NEWS.ru эксперт по коммуникациям Ярослав Мешалкин. По его словам, платформа ориентирована на широкую аудиторию, особенно на тех, кто активно пользуется «Госуслугами».

Потенциально аудитория MAX самая широкая в виде всех, кто пользуется «Госуслугами». Это основная фишка MAX. Если смотреть по сегментам, то я вижу здесь несколько приоритетных групп. Людей старшего возраста обучат использованию MAX дети и внуки, так как там реально ниже вероятность получить сообщение или звонок из иностранных мошеннических колл-центров, — пояснил Мешалкин.

Он отметил, что кроме пенсионеров, основными пользователями MAX могут стать госслужащие и школьники. По его словам, первых обяжут работать в этом мессенджере, а вторых интегрируют через образовательные учреждения.

Следующей категорией пользователей MAX станут госслужащие, которых обяжут общаться именно там. Также школьников интегрируют туда через систему образования. Что касается «простых смертных», то для них Telegram останется в приоритете и как мессенджер, и как медиа. Такая ситуация сохранится вплоть до возможного замедления. Да и потом детище Павла Дурова (предприниматель. — NEWS.ru) имеет все шансы сохранить массовую аудиторию, — резюмировал Мешалкин.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что национальным мессенджером MAX догонит Telegram по функционалу через несколько лет. По его словам, на данный момент отечественная разработка не сталкивалась с серьезными трудностями, такими как высокие нагрузки и большое количество пользователей.

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