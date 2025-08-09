В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок

Категорический отказ президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок в Донбассе может разозлить американского лидера Дональда Трампа, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, Вашингтон уже оказывает давление на Киев, требуя пойти на компромиссы ради урегулирования конфликта.

Как отмечает NYT, достижение мирного соглашения остается ключевым внешнеполитическим приоритетом администрации США, даже если это потребует от Украины непопулярных решений. Ранее Трамп неоднократно критиковал Киев за неготовность идти на компромиссы ради прекращения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины».

При этом Трамп заявил, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Вашингтон допускает обмен территорий, который пойдет «на благо сторон».

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.