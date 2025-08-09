Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 13:36

В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок

NYT: Зеленский отказом от территориальных уступок рискует разозлить Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Категорический отказ президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок в Донбассе может разозлить американского лидера Дональда Трампа, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, Вашингтон уже оказывает давление на Киев, требуя пойти на компромиссы ради урегулирования конфликта.

Как отмечает NYT, достижение мирного соглашения остается ключевым внешнеполитическим приоритетом администрации США, даже если это потребует от Украины непопулярных решений. Ранее Трамп неоднократно критиковал Киев за неготовность идти на компромиссы ради прекращения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины».

При этом Трамп заявил, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Вашингтон допускает обмен территорий, который пойдет «на благо сторон».

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

США
Дональд Трамп
Украина
Владимир Зеленский
конфликты
уступки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.