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05 августа 2025 в 17:38

Павел Дуров не смог прокачать Telegram-аккаунт до 100 уровня

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave/IMAGO/Global Look Press

Российский бизнесмен и владелец мессенджера Павел Дуров не стал прокачивать свой профиль в Telegram до максимального 100-го уровня, сообщает iGuides. По оценке источника, для этого потребовалось бы потратить около $12,5 млн (1 млрд рублей).

Как отмечается в публикации, скорее всего, рейтинг в профиле — это не просто нарисованный показатель, а реальная «инвестиция». Известно, что Дуров покупает подарки в Telegram на большие суммы. Например, свою девушку Юлию Вавилову с 25-летием он поздравил, подарив ей виртуального плюшевого розового лягушонка за $52,5 тысячи (4,2 млн рублей).

Согласно новой системе монетизации Telegram, пользователи могут прокачивать свои аккаунты за счет внутренней валюты — «звезд». Чем выше уровень, тем больше нужно звезд. Для достижения 80-й ступени требуется примерно $15 тысяч (1,2 млн рублей), а для 100-й — около 836 млн звезд. Павел Дуров ограничился 81-м уровнем.

Ранее в Telegram начали тестировать платный глобальный поиск по сообщениям из всех открытых каналов. Пользователям предоставляется два бесплатных запроса в день, а каждый последующий поиск обходится в 10 «звезд» — около 20 рублей. Наличие платной подписки Telegram Premium не отменяет этих ограничений.

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