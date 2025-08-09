Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!

Готовятся буквально за 5 минут активного времени, а через 10 минут вы уже наслаждаетесь горячим сытным завтраком. Не требуют дрожжей или особых навыков — просто смешать, пожарить и наслаждаться!

В миске смешайте 250 мл кефира (или простокваши/йогурта), одно яйцо, щепотку соли и чайную ложку сахара. Добавьте чайную ложку соды, быстро размешайте. Постепенно всыпайте около 200–250 г просеянной муки, пока не получите густую, липнущую к ложке консистенцию. Не месите долго! Разогрейте сухую сковороду до среднего нагрева. Столовой ложкой выкладывайте порции теста, формируя лепешки. Обжаривайте 1–2 минуты до золотистых пузырей, переверните и жарьте еще минуту. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Подавайте немедленно! Идеальны со сметаной и зеленью, медом, джемом или сыром.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить нежный салат из кабачков с чесноком: эти банки прекрасно хранятся целый год