Нежный салат из кабачков с чесноком: эти банки прекрасно хранятся целый год

Нежный салат из кабачков с чесноком: эти банки прекрасно хранятся целый год

Нежный салат из кабачков с чесноком — это вкуснейшая заготовка, которая сохранит летний аромат до зимы! Эти банки прекрасно хранятся целый год, а есть салат можно уже через 2 недели, когда овощи пропитаются специями.

Рецепт: молодые кабачки (1,5 кг) нарежьте тонкими кружочками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, 1 натертую морковь и пучок рубленой зелени (укроп, петрушка). Для маринада смешайте 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, доведите до кипения и залейте овощи. Плотно уложите смесь в стерильные банки, простерилизуйте 15 минут и закатайте.

Кабачки получаются в меру хрустящими, с пикантным чесночным вкусом и нежной текстурой — идеальная закуска к мясу или самостоятельное блюдо.

Ранее стало известно, как приготовить аджику из кабачков «Нежная»: ароматная закуска с легкой остринкой.