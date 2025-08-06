Аккаунт создателя Telegram был недоступен в мессенджере Личный аккаунт Павла Дурова в Telegram временно удалили

Личные аккаунты сооснователя Telegram Павла Дурова (@monk и @crow) в мессенджере оказались временно недоступны, сообщил Telegram-канал Baza, первым заметивший неполадку. Позже каналы были восстановлены.

Перейти по аккаунтам @monk и @crow, принадлежащим лично Дурову, не представляется возможным, — отмечалось в публикации около 00:38 по московскому времени.

По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за действий злоумышленника, который получил доступ к кодам подтверждения. В Telegram большой поток спам-кодов, поэтому Дуров, по мнению источников, мог не заметить подозрительной активности.

Сам предприниматель не комментировал ситуацию. Проблема была оперативно устранена, около 01:00 по мск аккаунты были доступны.

Ранее сообщалось, что Дуров не стал прокачивать свой профиль в Telegram до максимального 100-го уровня. По оценке источника iGuides, для этого потребовалось бы потратить около $12,5 млн (1 млрд рублей). Согласно новой системе монетизации мессенджера, пользователи могут прокачивать свои аккаунты за счет внутренней валюты — звезд. Чем выше уровень, тем больше нужно звезд. Для достижения 80-й ступени требуется примерно $15 тысяч (1,2 млн рублей), а для 100-й — около 836 млн звезд. Павел Дуров ограничился 81-м уровнем.