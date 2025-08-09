Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 13:45

На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу

«Страна.ua»: без Трампа у Зеленского только два негативных сценария

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press

У президента Украины Владимира Зеленского осталось всего два сценария развития событий после того, как он отверг идею территориальных уступок в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске, пишет «Страна.ua». В первом случае он будет продолжать стоять на своем и не менять позицию, во втором — резко изменит линию поведения и согласится на условия.

При первом сценарии Украине грозит полное прекращение военной и разведывательной поддержки со стороны США. Это, в свою очередь, ослабит украинские позиции на фронте. Второй сценарий станет сильнейшим политическим ударом для украинского руководства, однако в этом случае Киев может «выбить» у США различные бонусы, в том числе ускоренное вступление в ЕС.

Издание подчеркивает, что в настоящее время единственная задача Зеленского — переубедить Трампа и изменить условия сделки. Однако аналитики считают, что это невозможно, так как политик многое вложил, чтобы встреча с Путиным состоялась.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины».

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Дональд Трамп
