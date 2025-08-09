Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США

Блогер Лебедев сравнил с цирком политический процесс в США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске новостей в «ВКонтакте» назвал цирком с конями ситуацию в США, где документы по расследованию фейкового вмешательства России в выборы президента были обнаружены в мешках для сжигания. По его словам, в нашей стране, наоборот, обстановка спокойная и даже скучная.

Поводом для комментария стала новость о том, что директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель обнаружил документы, связанные с расследованием возможных связей президента Дональда Трампа с Россией, в мешках, предназначенных для сжигания. Они находились в секретном помещении.

Вообще, конечно, американская политика — это такой цирк с конями, что любо-дорого посмотреть. Слава богу, у нас все спокойно и скучно, — отметил блогер.

Ранее сотрудники ФБР нашли секретные документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, которые готовились к уничтожению. Бумаги хранились в мешках в закрытом помещении штаб-квартиры ведомства. Руководство ФБР совместно с ЦРУ, АНБ, Минюстом и аппаратом директора национальной разведки работает над рассекречиванием одного из ключевых материалов. После завершения процедуры его планируют передать юридическому комитету сената, который намерен опубликовать документ.

