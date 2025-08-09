Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города Массовая драка с участием подростков произошла в центре Новосибирска

Массовая драка вспыхнула в центре Новосибирска в ночь на 9 августа, пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону. Очевидцы сообщили о конфликте в полицию.

В отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от граждан о том, что на пересечении улиц Максима Горького и Советской между группой лиц произошел конфликт. Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке, — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы. Однако прибывшие сотрудники полиции никого из участников драки не обнаружили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности всех, кто участвовал в конфликте.

