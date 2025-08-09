Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра

В Москве завтра, 10 августа, ожидается небольшой дождь, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 10 августа

В Москве завтра, 10 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

«10 августа — переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +12 до +14 градусов, по области — от +9 до +14 градусов. Температура днем в Москве — от +22 до +24 градусов, по области — от +19 до +24 градусов. Ветер западной четверти 5–10 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что воскресенье в российской столице ожидается комфортная погода.

«В воскресенье „проклятье“ выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам — от +9 до +14 градусов, в середине дня воздух будет прогреваться до 25 градусов комфортного тепла. Из-за усиления конвекции в дневные часы кое-где могут возникать шапки кучево-дождевых облаков», — сообщил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 10 августа в Москве ожидается переменная облачность с кратковременными дождями в отдельных районах. Температура днем составит +22–24 градуса, ночью опустится до +12–13 градусов. Ветер западный, умеренный, что усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление стабильное — 749 мм ртутного столба. Осадки вероятны преимущественно во второй половине дня, но их интенсивность будет слабой.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 10 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +23 градусов.

«10 августа — облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов. Днем — от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице воскресенье начнется с малооблачной погоды, но к полудню ожидается небольшой дождь. Температура прогреется до +20–22 градусов днем, ночью составит +12–13 градусов. Ветер западный, 3 м/с, давление — 758–761 мм ртутного столба. Влажность — 80% из-за влияния Финского залива. Осадки прогнозируются с вероятностью 57–63%, преимущественно после 15:00. К вечеру возможны локальные туманы, особенно в прибрежных районах.

