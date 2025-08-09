Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 13:50

В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско

Театр имени Комиссаржевской: Краско умер после тяжелой продолжительной болезни

Иван Краско Иван Краско Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Народный артист РФ Иван Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, сообщил театр имени Комиссаржевской, где служил артист. О дате похорон там обещали информировать позднее.

С прискорбием сообщаем, что сегодня на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый <…> Иван Иванович Краско. <…> Скорбим. Помним. Любим, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что первым, кто поддержал семью Ивана Краско после известия о его смерти, стал его друг и коллега по цеху — известный актер Дмитрий Харатьян. Он позвонил родным актера и выразил им свои соболезнования.

В свою очередь актер Михаил Боярский признался, что со смертью Ивана Краско для него ушел целый кусок жизни. По его словам, он был очень близок с дебютировавшим в кино в 1961 году с эпизодической ролью летчика в военном фильме «Балтийское небо» актером.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также заявила, что Краско был доброжелательным и отзывчивым человеком. По ее словам, он смог завоевать любовь и уважение в «суровом» Петербурге.

актеры
смерти
театры
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.