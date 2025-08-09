В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско

Народный артист РФ Иван Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, сообщил театр имени Комиссаржевской, где служил артист. О дате похорон там обещали информировать позднее.

С прискорбием сообщаем, что сегодня на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый <…> Иван Иванович Краско. <…> Скорбим. Помним. Любим, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что первым, кто поддержал семью Ивана Краско после известия о его смерти, стал его друг и коллега по цеху — известный актер Дмитрий Харатьян. Он позвонил родным актера и выразил им свои соболезнования.

В свою очередь актер Михаил Боярский признался, что со смертью Ивана Краско для него ушел целый кусок жизни. По его словам, он был очень близок с дебютировавшим в кино в 1961 году с эпизодической ролью летчика в военном фильме «Балтийское небо» актером.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также заявила, что Краско был доброжелательным и отзывчивым человеком. По ее словам, он смог завоевать любовь и уважение в «суровом» Петербурге.