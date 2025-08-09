Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 13:51

Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа

Дмитриев: некоторые страны будут пытаться сорвать встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Ряд стран предпримут титанические усилия, чтобы сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале. По его словам, эти государства заинтересованы в продолжении конфликта на Украине.

Рядом стран <…> будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа, — написал Дмитриев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что встреча президентов США и России на Аляске 15 августа заложит основы завершения конфликта на Украине. Он считает, что сторонам необходимо решить ряд вопросов, ставших причиной боевых действий.

В свою очередь экс-конгрессмен Деннис Кусинич отметил, что переговоры Путина и Трампа приведут к снижению напряженности между двумя государствами. По его словам, речь идет о дальнейшей нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Кусинич считает, что Белый дом и Кремль должны работать вместе, чтобы приблизить ядерное разоружение.

Россия
Кирилл Дмитриев
РФПИ
США
Дональд Трамп
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.