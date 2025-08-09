Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа Дмитриев: некоторые страны будут пытаться сорвать встречу Путина и Трампа

Ряд стран предпримут титанические усилия, чтобы сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале. По его словам, эти государства заинтересованы в продолжении конфликта на Украине.

Рядом стран <…> будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа, — написал Дмитриев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что встреча президентов США и России на Аляске 15 августа заложит основы завершения конфликта на Украине. Он считает, что сторонам необходимо решить ряд вопросов, ставших причиной боевых действий.

В свою очередь экс-конгрессмен Деннис Кусинич отметил, что переговоры Путина и Трампа приведут к снижению напряженности между двумя государствами. По его словам, речь идет о дальнейшей нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Кусинич считает, что Белый дом и Кремль должны работать вместе, чтобы приблизить ядерное разоружение.