В США раскрыли возможный исход переговоров Путина с Трампом

09 августа 2025 в 09:48

Экс-конгрессмен Кусинич: переговоры Путина и Трампа снизят напряженность

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведут к снижению напряженности между двумя государствами и поспособствуют разрешению украинского кризиса, заявил экс-конгрессмен Деннис Кусинич в разговоре с ТАСС. По его словам, речь идет о дальнейшей нормализации между Москвой и Вашингтоном.

Эта встреча имеет глобальное значение. США и России следует быть друзьями, работать сообща ради мира и процветания. Первый шаг состоит в том, чтобы понять опасения друг друга, — объяснил политик.

Кусинич считает, что Белый дом и Кремль должны работать вместе, чтобы приблизить ядерное разоружение. По его мнению, американская сторона должна убедиться, что Европейский союз воздержится от агрессии, а если ее конечной целью является мир, то распустить Североатлантический альянс.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

