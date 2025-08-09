Назван наиболее вероятный итог встречи Путина и Трампа на Аляске Депутат Чепа: встреча Трампа и Путина на Аляске заложит основы завершения СВО

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа заложит основы завершения конфликта на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, сторонам необходимо решить ряд вопросов, ставших причиной боевых действий.

Окончание СВО — это не только прекращение огня, но и решение целого ряда вопросов, в том числе связанных с НАТО и другими вопросами, которые являлись первопричиной возникновения этого конфликта. Поэтому, думаю, во многом основы, которые могут прекратить конфликт, будут заложены на этой встрече. Но, наверное, для окончательного завершения потребуется еще какое-то время, — отметил Чепа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.