09 августа 2025 в 13:55

«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы

Депутат Рады Дубинский спрогнозировал большие проблемы для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями из-за падения мотивации в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По словам парламентария, военные не хотят продолжения боевых действий.

Самый большой риск для Зеленского сейчас — демотивация армии. Впереди переговоры, исход которых все понимают. И тогда вопрос в окопах будет один: «Зачем воевать?» — констатировал Дубинский.

Ранее депутат Рады предупредил о возможной попытке Зеленского сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Дубинского, лидер Украины будет ездить по Европе в надежде найти союзников среди иностранных государств и сформировать с ними общую позицию.

При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что лишение власти президента Украины является лишь вопросом времени, так как с ним невозможно вести переговоры. Зеленский стал «конченой фигурой» как в прямом, так и в переносном смысле, подчеркнул российский парламентарий.

Владимир Зеленский
Верховная рада
Украина
ВСУ
