Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 09:50

Депутат Рады рассказал, чем займется Зеленский до встречи Путина и Трампа

Депутат Дубинский: Зеленский попытается сорвать встречу Путина и Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский всю неделю будет ездить по странам Европы, заявил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его мнению, глава государства будет пытаться сформировать общую позицию стран-союзников, чтобы сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом, — написал Дубинский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский изменил свою позицию по урегулированию конфликта с Россией. Украинский лидер выразил готовность работать над заключением соглашения.

Одним из условий потенциальной сделки является прекращение огня. По данным агентства, Киев будет настаивать на остановке наступления по линии фронта.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Он отметил, что это будет важный саммит лидеров. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
США
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
Российский суд начал банкротство «дочки» западного IT-гиганта
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.