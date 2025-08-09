Депутат Рады рассказал, чем займется Зеленский до встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский всю неделю будет ездить по странам Европы, заявил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его мнению, глава государства будет пытаться сформировать общую позицию стран-союзников, чтобы сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом, — написал Дубинский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский изменил свою позицию по урегулированию конфликта с Россией. Украинский лидер выразил готовность работать над заключением соглашения.

Одним из условий потенциальной сделки является прекращение огня. По данным агентства, Киев будет настаивать на остановке наступления по линии фронта.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Он отметил, что это будет важный саммит лидеров. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.