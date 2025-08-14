Украина разорвала соглашение в рамках СНГ о срочной эвакуации граждан

Украинское правительство одобрило законопроект о выходе из важного соглашения по совместной эвакуации граждан из зон ЧС среди стран СНГ, сообщил в Telegram представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Документ был подписан в 1996 году.

Одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о взаимодействии государств — участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — написал он.

Это соглашение устанавливало четкий порядок совместных действий стран СНГ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, военных конфликтов и т. д.) на территории третьих государств. Оно регламентировало, как участники будут обмениваться критически важной информацией о своих гражданах, оказавшихся в опасности, оказывать друг другу взаимную помощь, а также координировать использование транспорта и других ресурсов для обеспечения безопасной и организованной эвакуации людей из зоны бедствия.

Ранее сообщалось, что Украина покинула соглашение с СНГ о взаимодействии в сфере гидрометеорологии. Документ был подписан 32 года назад в Москве.

До этого Украина вышла из соглашения с Россией об организации линии прямой засекреченной телефонной связи. Стороны подписали документ 27 февраля 1998 года в Москве. Согласно договору, прямая засекреченная связь действовала между Киевом и Москвой.