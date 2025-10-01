Великобритания готовит резерв из ветеранов в страхе перед Россией

Великобритания планирует призвать в резерв десятки тысяч ветеранов из-за опасений по поводу России, сообщает издание The Herald. Речь идет о военнослужащих, которые юридически числятся в резерве и обязаны при необходимости пройти подготовку.

Лондон не раскрывает точной численности стратегического запаса. Однако его создание называют стратегической мерой по повышению боеготовности и «устойчивости» армии, отметили аналитики. Отдельное внимание власти обратили на военную базу в Лоссимуте — она считается якобы потенциальной целью для удара, добавили журналисты.

Ранее британский фрегат впервые испытал у берегов Норвегии новый тип ракет — Naval Strike Missile. Экипаж принял участие в учебной стрельбе в рамках учений Aegir 25, которые проходили на норвежском полигоне Андейя. Аналитики отмечали, что это событие подчеркивает растущую роль страны в обеспечении обороны на севере НАТО.

Также страны Североатлантического альянса провели крупнейшие со времен холодной войны учения под названием Red Storm Bravo. Тренировочные маневры прошли в немецком Гамбурге. В них задействовали свыше 500 солдат, полицию, пожарных, а также предприятия и органы власти.