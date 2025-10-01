Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 18:48

Великобритания готовит резерв из ветеранов в страхе перед Россией

Herald: в Великобритании создадут резерв из ветеранов из-за страха перед Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания планирует призвать в резерв десятки тысяч ветеранов из-за опасений по поводу России, сообщает издание The Herald. Речь идет о военнослужащих, которые юридически числятся в резерве и обязаны при необходимости пройти подготовку.

Лондон не раскрывает точной численности стратегического запаса. Однако его создание называют стратегической мерой по повышению боеготовности и «устойчивости» армии, отметили аналитики. Отдельное внимание власти обратили на военную базу в Лоссимуте — она считается якобы потенциальной целью для удара, добавили журналисты.

Ранее британский фрегат впервые испытал у берегов Норвегии новый тип ракет — Naval Strike Missile. Экипаж принял участие в учебной стрельбе в рамках учений Aegir 25, которые проходили на норвежском полигоне Андейя. Аналитики отмечали, что это событие подчеркивает растущую роль страны в обеспечении обороны на севере НАТО.

Также страны Североатлантического альянса провели крупнейшие со времен холодной войны учения под названием Red Storm Bravo. Тренировочные маневры прошли в немецком Гамбурге. В них задействовали свыше 500 солдат, полицию, пожарных, а также предприятия и органы власти.

Великобритания
Россия
резервы
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.