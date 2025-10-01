Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 17:23

Поджегший дом в Мюнхене мужчина стрелял в родителей

Bild: поджегший родительский дом в Мюнхене застрелил отца и ранил мать

Полиция Германии Полиция Германии Фото: Global Look Press

Мужчина, устроивший поджог в доме своих родителей на севере Мюнхена, застрелил отца и ранил мать, сообщает газета Bild со ссылкой на данные правоохранительных органов. По информации издания, письмо от соседей, полученное полицией, свидетельствует, что преступление могло стать результатом обострившегося спора о наследстве.

Мужчина поджег дом своих родителей, напал с оружием на отца и ранил мать. Письмо, отправленное в полицию соседями, свидетельствует о том, что совершенное преступление связано с обострившимися наследственными спорами, — отметили в издании.

Помимо этого, в материале говорится, что полиция подтвердила обнаружение подозрительного предмета неподалеку от места преступления. Жители близлежащих домов были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Ранее появилась информация о том, что правоохранители проверяют возможную связь серии поджогов и взрывов в Мюнхене с леворадикальным движением. На это, по данным полиции, указывает сообщение, опубликованное на платформе Indymedia от имени представителя антифа, где утверждалось, что авторы подожгли несколько автомобилей класса люкс в северной части города и совершили «несколько визитов на дом».

Мюнхен
взрывы
подробности
нападения
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.