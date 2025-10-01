Поджегший дом в Мюнхене мужчина стрелял в родителей Bild: поджегший родительский дом в Мюнхене застрелил отца и ранил мать

Мужчина, устроивший поджог в доме своих родителей на севере Мюнхена, застрелил отца и ранил мать, сообщает газета Bild со ссылкой на данные правоохранительных органов. По информации издания, письмо от соседей, полученное полицией, свидетельствует, что преступление могло стать результатом обострившегося спора о наследстве.

Помимо этого, в материале говорится, что полиция подтвердила обнаружение подозрительного предмета неподалеку от места преступления. Жители близлежащих домов были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Ранее появилась информация о том, что правоохранители проверяют возможную связь серии поджогов и взрывов в Мюнхене с леворадикальным движением. На это, по данным полиции, указывает сообщение, опубликованное на платформе Indymedia от имени представителя антифа, где утверждалось, что авторы подожгли несколько автомобилей класса люкс в северной части города и совершили «несколько визитов на дом».