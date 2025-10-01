Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:42

Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами

Фото: Felix Hvarhager/dpa/Global Look Press

Полиция Мюнхена проверяет возможную связь серии поджогов и взрывов с леворадикальным движением, сообщает портал BR24. По данным источника, в сообщении, опубликованном на платформе Indymedia от имени «Антифы», утверждалось, что авторы подожгли несколько автомобилей класса люкс в северной части города и совершили «несколько визитов на дом».

После пожара на севере Мюнхена рано утром полиция проверяет… связь с «Антифа»… Следователям известно о сообщении, — сказано в материале.

Инциденты произошли утром 1 октября: сначала поступил сигнал о возгорании жилого дома, затем — о хлопках и пожарах автомобилей на соседних улицах. Неподалеку от озера Лерхенауэр было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене мужчина устроил взрыв в доме своих родителей, в результате которого погиб сам. По предварительным данным, злоумышленник заранее заминировал здание перед поджогом. Местные правоохранительные органы подтвердили, что жилой дом был умышленно подожжен из-за семейного конфликта.

