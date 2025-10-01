Россиянам озвучили, какой будет годовая инфляция

Годовая инфляция в России по итогам сентября составила 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, к концу 2025 года показатель ожидается в диапазоне 6–7%, а к концу 2026 года — составит 4%. Новак добавил, что в марте инфляция достигала 10,3%.

По результатам сентября год к году уровень инфляции составляет 8%. При том что на пике в марте этот уровень составлял 10,3%, — сообщил Новак.

Ранее сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев заявил, что цены на российские и импортные вина в 2026 году могут увеличиться примерно на 20%. Эксперт объяснил подорожание ростом акцизов. По его словам, производители сразу же включат дополнительные издержки в отпускные цены. Кроме того, потребители ощутят рост из-за повышения НДС с 20 до 22%.

До этого доктор экономических наук Александр Сафонов рассказал, что для повышения пенсий в России необходимо прежде всего увеличить уровень заработных плат. Он пояснил, что из-за невысоких доходов населения пенсионные выплаты сейчас не могут превышать 23 тыс. рублей.