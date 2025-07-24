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24 июля 2025 в 16:57

Юрист раскрыл нюансы продажи ТРК «Авиапарк»

Юрист Хаминский: цена в 120 млрд рублей за ТРК «Авиапарк» выглядит завышенной

Цена в 120 млрд рублей за торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве кажется завышенной, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что реальная стоимость объекта ниже на 10-15%, а поиск покупателя даже при снижении цены займет время из-за масштаба сделки и рыночных рисков

Оценивая объективные реалии, можно сделать вывод, что цена ТРК «Авиапарк» в 120 млрд рублей выглядит завышенной минимум на 10–15%. Оптимальным решением для владельцев могла бы стать продажа доли в юрлице с частичным списанием долга, что минимизирует налоговые потери и риски банковского вето. Однако даже при скидке и снижении цены до 100–105 млрд рублей поиск покупателя потребует времени из-за масштаба сделки, рыночной турбулентности и выбора оптимальной модели диверсификации рисков, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что ключевая сложность сделки — в выборе способа продажи. По его словам, прямая продажа потребует уплаты 20% НДС и согласования с банками, тогда как передача долей в юрлице снизит налоговую нагрузку, но переложит долги на покупателя. Кроме того, юрист подчеркнул, что на стоимость актива могут повлиять конкуренция со стороны новых проектов и неопределенность вокруг застройки Ходынского поля.

Ключевая проблема в продаже ТРК «Авиапарк» заключается в выборе способа продажи. Прямая потребует уплаты 20% НДС и согласования с банками, так как недвижимость, вероятно, заложена в банках. Другой вариант — продажа доли в юридическом лице-собственнике — перекладывает долги компании на покупателя, но снижает налоговую нагрузку. Здесь критична проверка скрытых обязательств и структуры залогов. Кроме того, следует внимательно изучить поводы, которые побудили продавца избавиться от актива. Конкуренция со стороны новых проектов и конфликты вокруг застройки Ходынского поля способны замедлить сделку, — резюмировал Хаминский.

Ранее сообщалось, что собственники выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк», расположенный на Ходынском поле рядом со станцией метро «ЦСКА» в Москве. От сделки они планируют выручить 100–120 млрд рублей. Как рассказали консультанты, работавшие с комплексом, примерно половина суммы, которую владельцы хотят выручить от продажи, это долговые обязательства.

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