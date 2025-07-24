Крупнейший торговый центр в Москве пытаются продать за баснословную сумму ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве выставили на продажу за 100 млрд рублей

Собственники выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк», расположенный на Ходынском поле рядом со станцией метро «ЦСКА» в Москве, сообщают «Ведомости». По информации издания, от сделки они планируют выручить 100–120 млрд рублей.

Как рассказали консультанты, работавшие с комплексом, примерно половина суммы, которую владельцы хотят выручить от продажи, это долговые обязательства. Уточняется, что предложение о покупке «Авиапарка» разослали по многим крупным инвестиционным холдингам, а для реализации актива была привлечена компания Astoria Capital.

«Авиапарк» площадью 400 тысяч квадратных метров является крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в Европе. Его уже пытались продать в 2017 году. Тогда собственники хотели привлечь инвестора на половину комплекса, а деньги направить на снижение долговой нагрузки. Однако найти покупателя до сих пор не удавалось.

Ранее столичные власти выставили на торги девятикомнатную квартиру площадью 206 квадратных метров, расположенную в доме-памятнике «Доходное владение Лазарик — Шанявского» на Арбате. Торги пройдут 2 сентября, стартовая цена — 90,3 млн рублей.