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19 июля 2025 в 17:20

В Москве выставили на аукцион уникальную девятикомнатную квартиру на Арбате

Власти Москвы выставили на торги квартиру в доме 1870 года на Арбате

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Столичные власти выставили на торги девятикомнатную квартиру площадью 206 квадратных метров на Арбате, расположенную в доме-памятнике «Доходное владение Лазарик — Шанявского», следует из данных инвестиционного портала Москвы. Торги пройдут 2 сентября, стартовая цена — 90,3 млн рублей.

Уточняется, что квартире необходим ремонт. Площадь кухни — 9 кв. м. Само здание — памятник архитектуры в стиле позднего классицизма, построенный в 1870 году.

Как пишет РБК, в основе дома — более древняя постройка допожарной Москвы. После войны с императором Наполеоном Бонапартом здание выкупили и восстановили. Тогда оно выглядело совсем по-другому. У здания был шестиколонный портик — традиционная деталь дворянских городских домов того времени.

В разное время в доме располагались аптека с низкими ценами, Общество русских врачей и первая амбулатория, пишет агентство. Позже здание перешло к золотопромышленнику Альфонсу Шанявскому, открывшему меблированные комнаты. В начале XX века он завещал дом под общедоступный университет.

Ранее сообщалось, что в Великом Устюге выставили на продажу за один рубль двухэтажный деревянный особняк XIX века. Дом продадут по такой цене с условием, что собственник возьмет на себя все расходы по реставрации этого объекта культурного наследия регионального значения.

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