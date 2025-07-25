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25 июля 2025 в 16:57

Стало известно о заходе войск в Красноармейск

Российские военные зашли в Красноармейск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России зашли в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Согласно его сведениям, в настоящее время там фиксируются боестолкновения. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, пока не ясно, идет ли речь о заходе в Красноармейск небольшой диверсионно-разведывательной группы или о начале полноценного штурма. При этом источник отмечает, что положение противника на этом направлении продолжает ухудшаться.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это также не комментировало.

Вместе с этим российским войска удалось загнать украинских военных в огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра в ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, там идет планомерная зачистка. В Минобороны не прокомментировали эти сведения.

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