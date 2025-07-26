На Землю надвигается жуткая угроза из космоса

Группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании предположила, что на Землю в ноябре может прибыть таинственный межгалактический объект. Согласно гипотезе, он является технологическим артефактом с активным интеллектом.

Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями, – говорится в сообщении.

Исследователи считают, что планы объекта трудно предугадать.

Впервые объект был замечен 1 июля 2025 года. В исследовании рекомендуется занять выжидательную позицию и не предпринимать активных действий до его прибытия.

Тем не менее, научное сообщество выразило свое несогласие с результатами исследования. Некоторые ученые полагают, что объект представляет собой типичную комету, которая была выброшена из другой звёздной системы.

В интервью американскому изданию New York Post профессор астрономии из Университета Реджины Саманта Лоулер высказала мнение, что объект, скорее всего, является кометой. Однако эксперты рекомендуют не торопиться с выводами, пока статья не пройдет проверку специалистов.

Ранее ученые предупредили о потенциальной угрозе для Луны и космических аппаратов. Согласно исследованиям, в 2032 году астероид 2024 YR4 может столкнуться с небесным телом. Это может привести к выбросу до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли. Эксперты сообщили, что даже небольшие фрагменты лунного грунта (до десятков сантиметров) опасны для космонавтов, космических аппаратов на Луне и спутников на орбите Земли, так как могут их повредить.