23 апреля 2026 в 19:01

Опять ничего не уродилось? Неочевидные причины, из-за которых земля перестает работать

Фото: D-NEWS.ru
Ситуация знакома многим: грядки ухожены, полив есть, удобрения вносятся, а урожай с каждым годом становится хуже. Это не случайность и не «плохой сезон». Чаще всего причина — накопленные ошибки, из-за которых почва теряет свою продуктивность.

1. Истощение почвы и отсутствие севооборота. Когда одни и те же культуры растут на одном месте годами, они забирают из почвы одинаковые элементы питания. Например, томаты активно расходуют калий и фосфор, и со временем их становится все меньше. Одновременно в земле накапливаются болезни и вредители. В результате растения слабеют, а урожай падает. Севооборот — это простое чередование культур по годам, которое помогает избежать этой проблемы.

2. Неправильная перекопка почвы. Проблема не в самой перекопке, а в том, как ее делают. Полностью отказываться от нее не обязательно, но частая глубокая перекопка с переворотом пласта (когда нижний слой поднимается наверх) действительно ухудшает почву. Правильный подход — копать при необходимости, но без постоянного переворачивания слоя. Лучше ограничиться рыхлением или неглубокой перекопкой на 10–15 см, особенно если почва уже окультурена. Это сохраняет структуру и не мешает работе корней.

3. Снижение активности почвенной микрофлоры. Почва — это живая среда, где работают бактерии и грибы. Они помогают растениям усваивать питание. При пересыхании, нехватке органики или избытке химии их становится меньше, и растения начинают «голодать» даже при подкормках.

4. Открытая, незащищенная почва. Если земля остается без укрытия, она быстро теряет влагу, перегревается и вымывает питательные вещества. Это ухудшает условия для растений. Мульча (трава, солома, листья) помогает сохранить влагу и защитить почву.

5. Несбалансированные подкормки. Частая ошибка — перекос в сторону одного элемента, например азота. В этом случае активно растет зелень, но урожай плодов снижается. Растениям нужен баланс питания.

6. Уплотнение почвы. Постоянное хождение по грядкам делает почву плотной. В ней хуже циркулирует воздух, может застаиваться вода, и корни развиваются слабее.

Как восстановить плодородие

Рабочая база остается простой: чередование культур, внесение органики, мульчирование, сидераты и умеренная перекопка без переворота пласта. При таком подходе почва постепенно восстанавливается, а урожай снова становится стабильным.

Проверено редакцией
сады
дачи
огороды
Земля
Ольга Шмырева
