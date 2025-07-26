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26 июля 2025 в 10:11

Ваш идеальный компот из красной смородины!

Ваш идеальный компот из красной смородины! Ваш идеальный компот из красной смородины! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте январскую вьюгу за окном, а у вас в стакане — чистое лето! Компот из красной смородины — это витаминный взрыв.

Начните с отборных ягод: спелая смородина, тщательно перебранная, омытая прохладной водой, освобожденная от веточек. Банки и крышки должны сиять стерильной чистотой (пар, духовка — на выбор). Наполните их ягодами примерно на треть. Теперь волшебный сироп: вскипятите воду, всыпьте сахар (250–300 г/литр), размешайте до прозрачности, дайте бурлящему раствору успокоиться пару минут. Кипящим сиропом залейте ягоды, не доливая 1.5 см до края. Накройте крышками. Ключевой момент: водяная баня. Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой, дождитесь бурления и стерилизуйте литровые емкости 15–20 минут. Аккуратно извлеките, мгновенно закатайте герметично.

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смородина
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
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