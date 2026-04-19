19 апреля 2026 в 18:20

Вратарь забил гол через все поле и побежал обнимать маму

Вратарь «Велеса» Мицаев обнял маму после забитого гола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вратарь из Нальчика Расул Мицаев забил гол и побежал к своей маме на трибуну, чтобы ее обнять, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Спортсмен выступает за московский «Велес».

В матче против пятигорского «Машука-КМВ» голкипер отличился прямым ударом от своей штрафной площади. Сразу после этого он рванул на трибуны — обнять маму, которая впервые пришла поддержать его вживую. Этот гол оказался победным: его команда одолела соперника со счетом 2:0.

Ранее новое правило офсайда, предложенное экс-тренером Арсеном Венгером, впервые было официально применено в футболе. Этот эпизод произошел в матче чемпионата Канады между командами «Пасифик» и «Галифакс Уондерерс», встреча завершилась со счетом 2:2.

Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала, что матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года не планируется переносить из США в латиноамериканскую страну. По ее словам, перенос отменили из-за логистических сложностей.

До этого сообщалось, что, согласно проекту Министерства спорта, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

