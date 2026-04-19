Вратарь забил гол через все поле и побежал обнимать маму Вратарь «Велеса» Мицаев обнял маму после забитого гола

Вратарь из Нальчика Расул Мицаев забил гол и побежал к своей маме на трибуну, чтобы ее обнять, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Спортсмен выступает за московский «Велес».

В матче против пятигорского «Машука-КМВ» голкипер отличился прямым ударом от своей штрафной площади. Сразу после этого он рванул на трибуны — обнять маму, которая впервые пришла поддержать его вживую. Этот гол оказался победным: его команда одолела соперника со счетом 2:0.

