Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 18:31

«Совершенно очевидно»: Симоньян назвала причину симпатии Трампа к Путину

Симоньян заявила, что Путин симпатичен Трампу из-за схожих ценностей

Маргарита Симоньян
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп симпатизирует российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку оба из одного поколения и разделяют схожие консервативные взгляды, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Она также подчеркнула, что по-другому в отношениях глав государств не может быть.

По-моему, совершенно очевидно, что Трампу Путин симпатичен просто по-человечески. И это не может быть по-другому. Потому что они одного поколения люди, они люди одинаково консервативных ценностей, они люди нормального мужского представления о жизни, — заявила Симоньян.

Ранее Трамп заявил, что Путин не боится НАТО. Он отметил, что инициатива привлечения Альянса к возможной поддержке США в Иране была предпринята в тестовом формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем отметил, что Путин и Трамп уважают друг друга. По словам министра, президенты ведут диалог как настоящие мужчины и крупные политики.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.