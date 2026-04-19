SpaceX потребовала от Трампа ответных мер против Европы SpaceX попросила США принять меры против европейских спутниковых операторов

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX направила письмо в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с призывом к администрации президента Дональда Трампа принять меры против европейских спутниковых операторов, сообщает The Telegraph. В письме компания выразила недовольство дискриминационными правилами Евросоюза в космической отрасли.

В послании отмечается, что планируемый Евросоюзом «Космический акт» (EU Space Act) возлагает обременительные обязательства на иностранных операторов, отдавая предпочтение европейским компаниям. В ответ SpaceX призвала американского регулятора ввести в случае необходимости взаимные ограничения на доступ к рынку.

В случае принятия ответных мер европейские спутниковые операторы могут столкнуться с лицензированием, внезапными проверками и крупными штрафами, аналогичными тем, что предусмотрены проектом европейского закона. Проект EU Space Act устанавливает экологические требования к операторам крупных спутниковых группировок, обязательное лицензирование и проверки иностранных компаний, а также штрафы до 2% от глобальной выручки.

Ранее журналист немецкого издания Die Zeit призвал европейские страны срочно выработать новую стратегию в отношении США из-за поведения Трампа. Публицист предложил остановить американского лидера «не любой, но высокой ценой», включая запрет на посадку американских боевых самолетов в странах Евросоюза и отказ от приглашений главы Белого дома на саммиты G7 и G20.