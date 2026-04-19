19 апреля 2026 в 18:25

SpaceX потребовала от Трампа ответных мер против Европы

SpaceX попросила США принять меры против европейских спутниковых операторов

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX направила письмо в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с призывом к администрации президента Дональда Трампа принять меры против европейских спутниковых операторов, сообщает The Telegraph. В письме компания выразила недовольство дискриминационными правилами Евросоюза в космической отрасли.

В послании отмечается, что планируемый Евросоюзом «Космический акт» (EU Space Act) возлагает обременительные обязательства на иностранных операторов, отдавая предпочтение европейским компаниям. В ответ SpaceX призвала американского регулятора ввести в случае необходимости взаимные ограничения на доступ к рынку.

В случае принятия ответных мер европейские спутниковые операторы могут столкнуться с лицензированием, внезапными проверками и крупными штрафами, аналогичными тем, что предусмотрены проектом европейского закона. Проект EU Space Act устанавливает экологические требования к операторам крупных спутниковых группировок, обязательное лицензирование и проверки иностранных компаний, а также штрафы до 2% от глобальной выручки.

Ранее журналист немецкого издания Die Zeit призвал европейские страны срочно выработать новую стратегию в отношении США из-за поведения Трампа. Публицист предложил остановить американского лидера «не любой, но высокой ценой», включая запрет на посадку американских боевых самолетов в странах Евросоюза и отказ от приглашений главы Белого дома на саммиты G7 и G20.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

