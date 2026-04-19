В детском питании нашли крысиный яд

19 апреля 2026 в 17:43

Крысиный яд нашли в детском питании HiPP в Австрии

В Австрии обнаружили крысиный яд в банках детского питания HiPP, изъятых из партий, закупленных супермаркетами SPAR Austria, сообщает Reuters. Производитель оперативно уведомил потребителей о возможной опасности и пообещал возместить расходы на возврат товаров.

Данная критическая ситуация является результатом внешнего преступного вмешательства, связанным с каналом дистрибуции SPAR Austria, — заявили представители HiPP.

Как пишет агентство, компания предупредила о возможном загрязнении всей продукции, включая овощные смеси с морковью и картофелем. Из-за угрозы для здоровья отзывают партии товаров, которые продавались в более чем тысяче торговых точек.

По данным следствия, на банках с подозрительным содержимым нашли этикетки с красным кругом, а крышки повреждены или не имеют заводской запайки. Полиция рекомендует тщательно мыть руки после контакта с этими продуктами, так как их употребление смертельно опасно.

Ранее в Череповце госпитализировали 10 участников ансамбля «Гармоника» из подмосковных Химок с острой кишечной недостаточностью. Один ребенок попал в реанимацию, но угрозы его жизни нет. Специалисты рассматривают две версии случившегося: пищевое отравление в кафе Череповца либо занос энтеровирусной инфекции из другого региона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

