В детском питании нашли крысиный яд

В Австрии обнаружили крысиный яд в банках детского питания HiPP, изъятых из партий, закупленных супермаркетами SPAR Austria, сообщает Reuters. Производитель оперативно уведомил потребителей о возможной опасности и пообещал возместить расходы на возврат товаров.

Данная критическая ситуация является результатом внешнего преступного вмешательства, связанным с каналом дистрибуции SPAR Austria, — заявили представители HiPP.

Как пишет агентство, компания предупредила о возможном загрязнении всей продукции, включая овощные смеси с морковью и картофелем. Из-за угрозы для здоровья отзывают партии товаров, которые продавались в более чем тысяче торговых точек.

По данным следствия, на банках с подозрительным содержимым нашли этикетки с красным кругом, а крышки повреждены или не имеют заводской запайки. Полиция рекомендует тщательно мыть руки после контакта с этими продуктами, так как их употребление смертельно опасно.

Ранее в Череповце госпитализировали 10 участников ансамбля «Гармоника» из подмосковных Химок с острой кишечной недостаточностью. Один ребенок попал в реанимацию, но угрозы его жизни нет. Специалисты рассматривают две версии случившегося: пищевое отравление в кафе Череповца либо занос энтеровирусной инфекции из другого региона.