Бывший вратарь «Ювентуса» погиб в ДТП Бывший вратарь «Ювентуса» и «Арсенала» Маннингер погиб в ДТП

Бывший вратарь «Ювентуса» и «Арсенала» Александер Маннингер погиб в ДТП, сообщила пресс-служба австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» в соцсети X. Там выразили соболезнования семье и друзьям спортсмена. Ему было 48 лет.

Мы скорбим о потере нашего бывшего вратаря Александера Маннингера, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии, — говорится в сообщении.

Помимо «Ювентуса» и «Арсенала», Маннигер выступал за такие футбольные клубы, как «Болонья», «Сиена» и «Фиорентина». В составе «Арсенала» он стал чемпионом Англии.

