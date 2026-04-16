Бывший вратарь «Ювентуса» погиб в ДТП

16 апреля 2026 в 16:47

Бывший вратарь «Ювентуса» и «Арсенала» Маннингер погиб в ДТП

Александер Маннингер Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Бывший вратарь «Ювентуса» и «Арсенала» Александер Маннингер погиб в ДТП, сообщила пресс-служба австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» в соцсети X. Там выразили соболезнования семье и друзьям спортсмена. Ему было 48 лет.

Мы скорбим о потере нашего бывшего вратаря Александера Маннингера, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии, — говорится в сообщении.

Помимо «Ювентуса» и «Арсенала», Маннигер выступал за такие футбольные клубы, как «Болонья», «Сиена» и «Фиорентина». В составе «Арсенала» он стал чемпионом Англии.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев разбился в аварии в Таиланде. По информации источника, перед ДТП ему позвонили мошенники, которые заявили о кончине его отца. Как пишет канал, мужчина получил черепно-мозговую травму, переломы и повреждения внутренних органов.

До этого футбольного судью Хавьера Ортегу застрелили во время матча любительских команд в Эквадоре. Несколько вооруженных людей подошли к арбитру во время игры и открыли огонь, после чего скрылись.

