В Британии обсуждают возможность выпуска «военных облигаций», сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph. С такой инициативой выступила министр финансов королевства Рейчел Ривс, считая это средством для увеличения оборонного бюджета.

Ранее с похожей инициативой выступал глава оппозиционной партии «Либеральные демократы» Эд Дейви. Он предлагал организовать выпуск так называемых военных облигаций на сумму 20 млрд фунтов стерлингов. Суть его предложения заключалась в том, чтобы граждане Великобритании могли предоставлять государству свои деньги в виде облигаций на срок от двух до трех лет, получая по ним проценты, аналогичные тем, что выплачиваются по обычным государственным ценным бумагам.

Вместе с тем правительство Молдавии в ближайшие пять лет планирует потратить $619 млн (47 млрд рублей) на реализацию программы национальной обороны. Средства пойдут на модернизацию вооруженных сил страны, цифровизацию процессов и повышение оперативной готовности.