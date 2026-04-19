Молдавия раскрыла сумму расходов на оборону до 2030 года Молдавия потратит $619 млн на реализацию стратегии обороны

Правительство Молдавии в ближайшие пять лет планирует потратить $619 млн (47 млрд рублей) на реализацию программы национальной обороны, сообщает экономическое издание Logos Press. Средства пойдут на модернизацию вооруженных сил страны, цифровизацию процессов и повышение оперативной готовности.

Программа реализации Национальной стратегии обороны Молдавии на ближайшие пять лет оценивается приблизительно в 10,6 млрд леев. <...> Программа предусматривает комплекс мер по модернизации и развитию оборонных возможностей страны в период 2026–2030 годов, — говорится в публикации.

Согласно данным издания, $249 млн (19 млрд рублей) будет выделено из госбюджета, еще $215 млн (16 млн рублей) предоставят внешние партнеры, остальная часть пока остается непокрытой. В соответствии с Национальной стратегией обороны, планируется увеличение финансирования вооруженных сил к 2034 году до 1% ВВП.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что выход Молдавии из Содружества станет для страны началом конца. По его мнению, республика под управлением президента Майи Санду полностью утратит суверенитет в ближайшие два-три года на фоне разрыва экономических связей и румынизации, включая замену молдавского языка.