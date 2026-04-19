«Хорошее дело»: депутат о планах Лепса усыновить двух братьев

Певец Григорий Лепс сделает хорошее дело, усыновив двух братьев из детского дома, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что именно так поступают патриоты своей страны.

Дело [Лепс] делает хорошее, ничего не могу сказать. У нас, кстати, есть много людей, как известных, так и неизвестных, которые занимаются этим. У нас существует очередь на усыновление. Я могу сказать на 99%, что свободных детей, которых можно было бы усыновить, сейчас в детских домах почти нет. Поскольку это братья, то, конечно, усыновлять двоих детей чуть сложнее. Не все готовы к этому. То, что он это делает, молодец. Это и есть пример настоящей любви к людям, поведения, которое характеризует патриотов своей страны. Поэтому большое ему спасибо. Он делает хорошие дела, — сказал Милонов.

Ранее стало известно, что Лепс хочет усыновить детей из детского дома. Он отметил, что взял бы под опеку двух братьев четырех и шести лет. Народный артист России отметил, что это может произойти уже через три-четыре месяца.