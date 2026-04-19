Бывший командир группировки «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий предложил снизить призывной возраст на Украине с 25 до 21 года. По его мнению, которое передает «Апостроф TV», молодые люди могут быть задействованы в армейской логистике и заменить взрослых в управлении системами ПВО.

Дикий выразил недоумение, почему бы не начать постепенно снижать призывной возраст, предложив, например, сначала снизить его с 25 до 21 года. Он подчеркнул, что этих молодых людей следует привлекать к службе исключительно на добровольной основе, причем с гарантией, что их не отправят на передовую, а задействуют в таких сферах, как армейская логистика или ПВО. По его мнению, это позволило бы заменить более взрослых мужчин, которые, в свою очередь, могли бы быть направлены на фронт.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин для службы в тыловых подразделениях. По его словам, Киев хочет, чтобы женщины активнее воевали на стороне Вооруженных сил Украины.