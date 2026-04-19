19 апреля 2026 в 18:14

Экс-командир «Айдара» предложил непопулярную меру

Экс-командир «Айдара» Дикий: пора снизить призывной возраст на Украине

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Бывший командир группировки «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий предложил снизить призывной возраст на Украине с 25 до 21 года. По его мнению, которое передает «Апостроф TV», молодые люди могут быть задействованы в армейской логистике и заменить взрослых в управлении системами ПВО.

Дикий выразил недоумение, почему бы не начать постепенно снижать призывной возраст, предложив, например, сначала снизить его с 25 до 21 года. Он подчеркнул, что этих молодых людей следует привлекать к службе исключительно на добровольной основе, причем с гарантией, что их не отправят на передовую, а задействуют в таких сферах, как армейская логистика или ПВО. По его мнению, это позволило бы заменить более взрослых мужчин, которые, в свою очередь, могли бы быть направлены на фронт.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин для службы в тыловых подразделениях. По его словам, Киев хочет, чтобы женщины активнее воевали на стороне Вооруженных сил Украины.

Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

