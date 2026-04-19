Вместо надоевшей картошки по-деревенски: этот рецепт с беконом, чесноком и розмарином — просто хит

Беру картофель, бекон и сыр — и за 40 минут готовлю блюдо, от которого невозможно оторваться. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для сытного ужина или обеда, когда хочется чего-то горячего, ароматного и очень аппетитного.

Получается обалденная вкуснятина: картофель пропекается до мягкости, пропитывается соком бекона, а сверху — тягучая румяная сырная корочка, которая делает каждый кусочек нежным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 200 г бекона, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, розмарин (по желанию), растительное масло. Картофель нарежьте дольками, бекон — небольшими полосками. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофель, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и розмарин.

Сверху распределите бекон. Запекайте в разогретой до 190 °С духовке 25 минут. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — это блюдо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

