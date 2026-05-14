Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами

Это блюдо легко меняет отношение к печени даже у тех, кто обычно отказывается от неё за столом. В армянском «Тжвжике» печень получается совсем другой — мягкой, сочной, насыщенной вкусом и пропитанной густым томатным соусом с луком, чесноком и зеленью. А чтобы вкус стал ещё интереснее и глубже, в блюдо добавляется немного молотой зиры — она идеально подходит к печени и делает аромат просто невероятным.

Получается очень домашнее, сытное и яркое блюдо с кавказским характером. Томаты дают лёгкую кислинку и сочность, зелень освежает вкус, а обжаренный лук делает соус густым и сладковатым.

Для приготовления понадобится: печень — 500 г, репчатый лук — 2–3 шт., помидоры — 5 шт., томатная паста — 2 ст. л., чеснок — 2 дольки, кинза, укроп и петрушка — около 50 г, растительное масло — 40 мл, зира — 0,5 ч. л., соль, чёрный перец и острый перец — по вкусу.

Печень нарезать небольшими кусочками, удалить плёнки и быстро обсушить. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Добавить печень и готовить несколько минут на сильном огне, чтобы она слегка подрумянилась, но осталась сочной внутри.

Затем добавить томатную пасту, нарезанные помидоры, чеснок, специи и немного воды. Всё хорошо перемешать и тушить около 10–15 минут. В самом конце добавить много свежей зелени и дать блюду настояться под крышкой несколько минут.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.