Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 18:16

Раскрыто, что сподвигло США продлить лицензию на поставки российской нефти

Райт: США продлили лицензию на нефть из России после просьб участников G20

Фото: Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Соединенных Штатов о пролонгации лицензии на реализацию российской нефти было принято после того, как участники «Большой двадцатки» (G20) обратились с соответствующей просьбой, заявил CNN глава американского Минэнерго Крис Райт. По словам министра, в ходе конференции банкиры со всего мира просили сохранять доступные цены на энергоносители и призывали США быть конструктивными.

Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: «Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими. <…> Будьте конструктивны», — сказал он.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что государственная нефтегазовая корпорация Petronas может вступить в переговоры с Россией о закупках нефти. По словам главы правительства, такой шаг рассматривается на фоне того, что многие западные государства, ранее вводившие санкции против Москвы, теперь вынуждены возобновлять сотрудничество с российским энергорынком под влиянием экономических трудностей.

США
Россия
нефть
G20
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.