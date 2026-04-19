Раскрыто, что сподвигло США продлить лицензию на поставки российской нефти Райт: США продлили лицензию на нефть из России после просьб участников G20

Решение Соединенных Штатов о пролонгации лицензии на реализацию российской нефти было принято после того, как участники «Большой двадцатки» (G20) обратились с соответствующей просьбой, заявил CNN глава американского Минэнерго Крис Райт. По словам министра, в ходе конференции банкиры со всего мира просили сохранять доступные цены на энергоносители и призывали США быть конструктивными.

Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: «Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими. <…> Будьте конструктивны», — сказал он.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что государственная нефтегазовая корпорация Petronas может вступить в переговоры с Россией о закупках нефти. По словам главы правительства, такой шаг рассматривается на фоне того, что многие западные государства, ранее вводившие санкции против Москвы, теперь вынуждены возобновлять сотрудничество с российским энергорынком под влиянием экономических трудностей.