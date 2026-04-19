Пенсионер открыл огонь по детям за катание на мопеде

Пенсионер из Воронежской области открыл огонь по детям из пневматической винтовки за катание на мопеде, сообщает Каширский районный суд в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что одному из них пуля попала в щеку и 74-летнего мужчину будут судить за хулиганство с применением оружия.
В Каширский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 74-летнего жителя Каширского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка), — говорится в сообщении суда.
По предварительным данным, в сентябре 2025 года между пенсионером и несовершеннолетними, передвигавшимися на мопеде, возник конфликт из-за производимого ими шума.
Ранее пьяная женщина пыталась застрелить мужчину из пневматического пистолета на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, таким образом 33-летняя горожанка пыталась разрешить конфликт с бывшим возлюбленным.
До этого в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.