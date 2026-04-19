Пенсионер открыл огонь по детям за катание на мопеде

Пенсионер открыл огонь по детям за катание на мопеде Пенсионер под Воронежем стрелял по детям из винтовки за катание на мопеде ночью

Пенсионер из Воронежской области открыл огонь по детям из пневматической винтовки за катание на мопеде, сообщает Каширский районный суд в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что одному из них пуля попала в щеку и 74-летнего мужчину будут судить за хулиганство с применением оружия.

В Каширский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 74-летнего жителя Каширского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка), — говорится в сообщении суда.

По предварительным данным, в сентябре 2025 года между пенсионером и несовершеннолетними, передвигавшимися на мопеде, возник конфликт из-за производимого ими шума.

Ранее пьяная женщина пыталась застрелить мужчину из пневматического пистолета на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, таким образом 33-летняя горожанка пыталась разрешить конфликт с бывшим возлюбленным.

До этого в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.