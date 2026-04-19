19 апреля 2026 в 18:31

Пенсионер открыл огонь по детям за катание на мопеде

Пенсионер под Воронежем стрелял по детям из винтовки за катание на мопеде ночью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пенсионер из Воронежской области открыл огонь по детям из пневматической винтовки за катание на мопеде, сообщает Каширский районный суд в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что одному из них пуля попала в щеку и 74-летнего мужчину будут судить за хулиганство с применением оружия.

В Каширский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 74-летнего жителя Каширского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка), — говорится в сообщении суда.

По предварительным данным, в сентябре 2025 года между пенсионером и несовершеннолетними, передвигавшимися на мопеде, возник конфликт из-за производимого ими шума.

Ранее пьяная женщина пыталась застрелить мужчину из пневматического пистолета на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, таким образом 33-летняя горожанка пыталась разрешить конфликт с бывшим возлюбленным.

До этого в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.

Регионы
Воронежская область
стрельба
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
