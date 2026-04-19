19 апреля 2026 в 18:13

Уничтоживший целую деревню в Малайзии пожар попал на видео

Фото: Bernama/XinHua/Global Look Press
Пожар в Малайзии, уничтоживший целую деревню, попал на видео. Как сообщает телеканал Bernama TV, пламя оставило без жилья более девяти тысяч человек. Огонь вспыхнул рано утром в плавучем поселке Кампунг-Бахагия, где проживают представители коренных народов.

Огонь стремительно распространился из-за сильного ветра и плотной застройки, около тысячи домов были полностью уничтожены. Более 400 человек удалось эвакуировать, их направили в пункты временного размещения.

Спасатели продолжают борьбу с огнем, однако ситуацию осложняет отлив, который затрудняет быстрый поиск воды. Предварительно, ЧП могло произойти из-за местного жителя, оставившего еду на плите без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Лапландии полностью сгорел необитаемый речной остров, расположенный недалеко от поселка Карунки. Спасатели не пытались тушить возгорание, но следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова.

До этого чешский суд заключил под стражу гражданку США, которую обвиняют в поджоге оборонного предприятия LPP Holding. Инцидент произошел в восточной части страны, женщину экстрадировали из Словакии. Ей грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские борцы посоревнуются за золото на чемпионате Европы
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
