Уничтоживший целую деревню в Малайзии пожар попал на видео

Пожар в Малайзии, уничтоживший целую деревню, попал на видео. Как сообщает телеканал Bernama TV, пламя оставило без жилья более девяти тысяч человек. Огонь вспыхнул рано утром в плавучем поселке Кампунг-Бахагия, где проживают представители коренных народов.

Огонь стремительно распространился из-за сильного ветра и плотной застройки, около тысячи домов были полностью уничтожены. Более 400 человек удалось эвакуировать, их направили в пункты временного размещения.

Спасатели продолжают борьбу с огнем, однако ситуацию осложняет отлив, который затрудняет быстрый поиск воды. Предварительно, ЧП могло произойти из-за местного жителя, оставившего еду на плите без присмотра.

