Американка устроила мощный пожар на заводе и «нарвалась» на пожизненное Суд в Чехии арестовал американку по обвинению в поджоге оборонного завода

Чешский суд заключил под стражу гражданку США, которую обвиняют в поджоге оборонного предприятия LPP Holding, сообщило информационное агентство ČTK. Инцидент произошел в восточной части страны, женщину экстрадировали из Словакии.

По информации журналистов, всего под стражей по аналогичному обвинению находятся шесть человек — среди них есть чехи и инострацы. Арестованным вменяют статьи о терроризме. Им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного.

Ранее апелляционный суд во французском Ренне удовлетворил запрос властей Литвы на экстрадицию бывшего главы банка «Снорас» россиянина Владимира Антонова, сообщает AFP со ссылкой на его адвоката Анри Эрмене. Инстанция отклонила довод защиты о том, что для Антонова существует угроза жизни в Восточной Европе.

До этого болгарский суд одобрил экстрадицию в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых обвинили в якобы нарушении санкций и отмывании денег. Мужчин выдали американской стороне в четверг, 26 марта.