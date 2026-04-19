Грузинский вратарь «Ливерпуля» не смог сам покинуть поле Грузинского вратаря «Ливерпуля» Мамардашвили унесли с поля на носилках

Вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили травмировался в матче 33-го тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном», он был вынужден покинуть поле на носилках. Спортсмен получил увечье вскоре после того, как форвард «ирисок» Бету сравнял счет на 54-й минуте встречи.

На замену Мамардашвили вышел Фредди Вудман, для которого этот матч стал дебютным за клуб в АПЛ. Игра завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:1, при этом первый гол на 29-й минуте забил Мохамед Салах, а победный мяч на 10-й компенсированной минуте оформил Вирджил ван Дейк.

Ранее берлинский «Унион» проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Это была дебютная игра команды под руководством новоиспеченного тренера Мари‑Луизе Эты. Она стала первой женщиной, которая возглавила мужской клуб немецкой Бундеслиги.

Между тем депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. По ее словам, болельщики не всегда позитивно реагируют на большое количество иностранцев, так как это может блокировать путь молодым отечественным игрокам. Парламентарий допустила, что некоторые клубы из-за нововведения могут показывать худшие результаты.