«Все на столе»: в ООН раскрыли ближайшие планы Трампа на Иран Постпред США при ООН Уолтц: Трамп может продлить режим прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность продления соглашения о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок действия которого истекает 22 апреля, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу NBC. По его словам, такой вариант допускается и находится среди обсуждаемых.

Что касается такой вероятности, то да, абсолютно, все находится на столе [обсуждений], — заявил дипломат.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев выразил мнение, что Трамп осознает последствия наземного вторжения в Иран. По его словам, хозяин Белого дома понимает, что это обернется еще большими потерями, чем текущие, а также больно ударит по его рейтингу.

До этого источники в Тегеране сообщали, что решение об отправке переговорной делегации в Пакистан для продолжения диалога с США Иран примет только после отмены морской блокады со стороны Вашингтона. В последние дни между сторонами продолжались контакты через посредничество Исламабада.