19 апреля 2026 в 18:03

«Все на столе»: в ООН раскрыли ближайшие планы Трампа на Иран

Постпред США при ООН Уолтц: Трамп может продлить режим прекращения огня с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность продления соглашения о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок действия которого истекает 22 апреля, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу NBC. По его словам, такой вариант допускается и находится среди обсуждаемых.

Что касается такой вероятности, то да, абсолютно, все находится на столе [обсуждений], — заявил дипломат.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев выразил мнение, что Трамп осознает последствия наземного вторжения в Иран. По его словам, хозяин Белого дома понимает, что это обернется еще большими потерями, чем текущие, а также больно ударит по его рейтингу.

До этого источники в Тегеране сообщали, что решение об отправке переговорной делегации в Пакистан для продолжения диалога с США Иран примет только после отмены морской блокады со стороны Вашингтона. В последние дни между сторонами продолжались контакты через посредничество Исламабада.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
