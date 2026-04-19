19 апреля 2026 в 17:35

Эксперт объяснил панику Трампа из-за Ирана

Эксперт Перенджиев: паника Трампа показывает правильность тактики Ирана

Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп осознает, что наземное вторжение в Иран обернется большими потерями, чем текущие, заявил военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, потери в непопулярных военных кампаниях бьют по рейтингу политика, передает «Взгляд».

Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции, — подчеркнул аналитик.

Эксперт напомнил, что число жертв среди американских военных уже превысило несколько сотен. По его мнению, именно боязнь роста этих потерь демонстрирует правильность оборонительной тактики, выбранной Ираном.

Ранее Трамп заявил, что США полностью разрушат все объекты энергетики и мосты на территории Ирана в случае отказа от сделки. Глава Белого дома также обвинил Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня и сообщил, что американская делегация 20 апреля прибудет в Исламабад для переговоров.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
