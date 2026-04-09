На вкус как глинтвейн, но без алкоголя — варю компот с черносливом и изюмом

На вкус как глинтвейн, но без алкоголя — варю компот с черносливом и изюмом

Я всегда считал компот слишком простым напитком, пока не собрал этот дуэт. Чернослив и изюм — это темная артиллерия, которая создает напиток с характером, больше похожий на безалкогольный глинтвейн.

Ингредиенты

300 г чернослива, 150 г изюма, 3 л воды, 3–4 ст. л. сахара (по вкусу), 2–3 звездочки гвоздики (по желанию).

Процесс приготовления

Перебираю чернослив и изюм. Промываю их в дуршлаге под холодной водой, чтобы смыть всю пыль. Если сухофрукты кажутся мне слишком сухими, я заливаю их в миске чуть теплой водой минут на 20 — так они полнее раскроют вкус.

Пока сухофрукты отдыхают, я ставлю на сильный огонь кастрюлю с толстым дном с тремя литрами чистой воды. Как только вода активно закипит, отправляю в нее подготовленные чернослив и изюм.

Даю покипеть буквально 2–3 минуты, затем убавляю огонь до среднего. Накрываю крышкой и варю так около 10–12 минут. Вода постепенно становится насыщенного рубиново-коричневого оттенка.

Проверяю чернослив вилкой — если он стал мягким, пора добавлять сахар. Я начинаю с трех ложек, хорошо размешиваю и пробую. Если хочется легкой пряной ноты, бросаю пару звездочек гвоздики.

Провариваю с сахаром еще 2–3 минуты и выключаю огонь. Вот тут главный секрет — я не разливаю компот сразу.

Накрываю кастрюлю крышкой и даю ему медленно остывать при комнатной температуре минимум час, а лучше два или три. За это время происходит вся магия: вкус становится глубже, а терпкость — мягче.