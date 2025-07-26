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Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 09:58

Два дрона ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили атаку украинских БПЛА на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на подлете к столице было сбито два дрона. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта в Ставрополе возник пожар после атаки беспилотников ВСУ. По его словам, возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

В свою очередь в Минобороны РФ информировали, что дежурные средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией в ночь на 26 июля. По данным ведомства больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области.

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