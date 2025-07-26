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26 июля 2025 в 10:09

В двух российских аэропортах повторно ввели ограничения

Росавиация: аэропорты Владикавказа и Грозного вновь закрыли для самолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропортах Владикавказа и Грозного вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Такие меры, по его словам, приняты для обеспечения безопасности полетов.

Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в этих аэропортах раним утром 26 июля. Спустя несколько часов их сняли.

Тем временем стало известно, что бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены в Москву для проведения расшифровки. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вскоре приступят к анализу данных с устройств.

До этого появилась информация, что российские пассажиры массово жалуются на новые правила перевоза багажа у турецкой авиакомпании Turkish Airlines, из-за которых возврата своих вещей приходится ждать от суток до пяти дней. Это может быть связано с задержками и переносами в российских аэропортах.

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