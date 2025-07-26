Два российских аэропорта стали работать с ограничениями Росавиация: аэропорты Владикавказа и Грозного прекратили выпуск самолетов

В двух аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее восемь российских аэропортов отменили введенные временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова, уточнила Росавиация.

Корректировки в работе были объявлены в ночь на пятницу, 25 июля. Как написал Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Тем временем пассажиры Utair пожаловались на повторное требование оплаты багажа, несмотря на заранее приобретенную услугу. Они обвинили авиакомпанию в «разводе на деньги». По словам блогера Ирины Лилло, она собиралась вылететь из Москвы в Тюмень, однако на стойке регистрации ей заявили, что багаж не оплачен.